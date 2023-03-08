В Тбилиси сообщили о завершении митинга против закона об иноагентах «Интерпрессньюс»: акция протеста в Тбилиси завершилась уборкой территории у парламента

Фото: Nicolo Vincenzo Malvestuto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тбилиси, Грузия

Акция протеста в центре Тбилиси завершена, на центральном проспекте Руставели восстановили автомобильное движение, сообщает информационное агентство «Интерпрессньюс». По его данным, после митингующих территорию у парламента убирают сотрудники коммунальных служб.

Восстановлено автомобильное движение на проспекте Руставели. Район покидают правоохранители, спецназ, увозят водометные машины. Участники митинга также покидают территорию вокруг парламента. На место прибыли сотрудники коммунальных служб, которые убирают территорию, — подчеркивается в сообщении агентства.

Отмечается, что перед тем, как покинуть территорию около парламента, протестующие пообещали продолжить выступления 8 марта.

Ранее сообщалось, что жители Тбилиси, которые 7 марта вышли на протест против закона об иностранных агентах, в центре города прорвали железные заграждения у входа в парламент. Они пытались ворваться во внутренний двор здания.