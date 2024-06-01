В Тбилиси разнесли офис партии Саакашвили Толпа неизвестных разгромила офис партии Саакашвили в Тбилиси

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В Тбилиси в ночь на 1 июня неизвестные атаковали офис партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Как сообщили в пресс-службе «Единого национального движения» в Facebook (деятельность в РФ запрещена), у здания поврежден фасад, выбиты окна, а также разбито оборудование. Отмечается, что в разгроме участвовали около 100 человек.

Вандалистское нападение длилось более получаса, в нем участвовали около 100 нападавших. Фасад офиса поврежден, окна выбиты, партийное оборудование повреждено, — сказано в сообщении.

Политсила считает, что нападение могла организовать правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия». По версии «Единого национального движения», власти таким образом отомстили за поддержку граждан, выступивших на митингах против закона об иноагентах.

Парламент Грузии на пленарном заседании 28 мая большинством голосов преодолел вето президента Саломе Зурабишвили на закон об иностранных агентах. Спикер Шалва Папуашвили отметил, что 84 депутата проголосовали за, четыре выступили против.

После принятия закона манифестанты вышли к зданию парламента Грузии. На акцию пришли сотни протестующих. Они размахивали флагами Грузии и Евросоюза. Парламент охраняли сотрудники полиции.