В Тбилиси протестующие потерпели крах, пытаясь сжечь флаг России РИА Новости: участникам митинга в Тбилиси не удалось поджечь флаг РФ

Фото: Андрей Кузнецов/NEWS.ru

Участники митинга против закона об иноагенгах в Тбилиси на протяжении 10 минут пытались сжечь российский флаг, однако у них ничего не вышло, передал корреспондент РИА Новости. По информации журналистов, в итоге протестующие решили порвать знамя.

Манифестанты старались поджечь флаг при помощи зажигалок и спичек, в то время как их снимали телекамеры, говорится в статье. Тщетные попытки привели к тому, что национальный символ сорвали с ворот служебного входа в парламент республики и разорвали, констатировали в издании.

Ранее Минздрав Грузии объявил, что не менее трех сотрудников МВД пострадали при разгоне митинга у здания правительства в Тбилиси. Также пострадали несколько представителей СМИ, уточнили в ведомстве. Врачи обеспечили граждан всеми необходимыми медикаментами.

Кроме того, грузинский спецназ оттеснил митингующих против закона об иноагентах от проспекта Руставели перед парламентом в Тбилиси. Силовики полностью окружили здание, ситуация стабилизировалась. Находящийся на акции оппозиционный парламентарий Георгий Вашадзе обвинил представителей МВД в провокациях. По его мнению, акция носила мирный характер и у силовиков не было причин для использования спецсредств.