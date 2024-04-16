В Тбилиси прошли задержания митингующих против закона об иноагентах МВД Грузии: в Тбилиси задержаны 14 участников акции против закона об иноагентах

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Сотрудники правоохранительных органов задержали 14 участников протеста против закона об иноагентах, информирует пресс-служба МВД Грузии. Митингующие сопротивлялись полицейским и нарушали общественный порядок, уточнили в ведомстве.

Участники акции также оскорбляли правоохранителей, добавили в МВД. В результате протеста пострадал один сотрудник ведомства, ему потребовалась помощь врачей.

Ранее одна из представителей митингующих по имени Эка заявила, что закон об иноагентах, из-за которого жители Тбилиси вышли на улицы, является российским, поэтому люди, не желающие иметь ничего общего с РФ, решили выразить свое несогласие с ним. По ее словам, местное население не хочет вернуться в СССР. Участники протеста уверены, что смогут защитить свою свободу, констатировала она.

До этого правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» внесла на рассмотрение в парламент законопроект об иноагентах. В документе термин «агент иностранного влияния» изменили на «организация, проводящая интересы иностранной силы».

Кроме того, обсуждение инициативы о введении понятия «иностранный агент» в парламенте страны вылилось в драку 15 апреля. Глава оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили налетел с кулаками на лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе.