В Тбилиси оппозиция провела митинг против закона об иноагентах

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Около здания парламента Грузии в Тбилиси прошла акция протеста, сообщает местная телекомпания «Мтавари архи». Оппозиция устроила митинг против законопроект об иноагентах, который в это же время зарегистрировал парламент страны.

Участники потребовали от властей отозвать инициативу. Как считают протестующие, принятие этого проекта перекроет для Грузии «европейский путь». Отмечается, что акция прошла спокойно, на месте дежурили правоохранители.

Повторно инициированный правящей партией «Грузинская мечта» законопроект об иноагентах был зарегистрирован в понедельник, 8 апреля. Его передали на рассмотрение юридического комитета, заседание запланировано на 15 апреля.

Ранее в парламенте Грузии обсуждение законопроекта об иноагентах едва не закончилось дракой, когда депутат от партии «Мокалакееби» Алеко Элисашвили назвал инициативу «российской». Большинство возмутилось этому высказыванию. Исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе вступил в спор с Элисашвили. Сначала они кричали друг на друга, словесная перепалка едва не переросла в драку, но вмешались другие депутаты.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что почти все страны борются с теми, кто является агентами иностранных государств, это нормальная общемировая практика. По его словам, называть эту инициативу российской глупо, поскольку первыми в мире подобный закон приняли США.