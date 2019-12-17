https://static.news.ru/photo/74efb2ea-20bf-11ea-972a-fa163e074e61_660.jpg Здание сакребуло Тбилиси Фото: Alsandro/Общественное достояние/wikimedia.org

Полицейские задержали в Тбилиси 17 декабря четверых сторонников оппозиции, которые попытались в городском собрании установить палатку в кабинете председателя комитета по защите окружающей среды Эрекле Кухианидзе.

Около 20 активистов вместе с оппозиционными депутатами ворвались в здание тбилисского Сакребуло (представительный орган в городском правительстве) с требованием немедленного увольнения с должности Кухианидзе, избранного в городское собрание от правящей партии «Грузинская мечта». Четверым задержанным предъявлены обвинения в мелком хулиганстве и неповиновении полиции, сообщили «Интерфаксу» в МВД Грузии.

Издание уточняет, что несколько дней назад глава комитета опубликовал пост в соцсети о том, что действия врача Важи Гаприндашвили, задержанного 9 ноября за нарушение границы Южной Осетии, являются провокационными и неадекватными. Парламентария после этого заявления раскритиковали как оппозиционеры, так и представители власти.

Как писал NEWS.ru, в середине ноября в Службе государственной безопасности Грузии сообщили, что врач из Тбилиси Важа Гаприндашвили был похищен в южноосетинском Цхинвале. Силовики Южной Осетии заявили, что он участвовал в военном конфликте в августе 2008 года.

Лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе обратилась к Совету Федерации РФ с просьбой помочь освобождению задержанного в Южной Осетии грузинского врача Важи Гаприндашвили.