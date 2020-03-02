https://static.news.ru/photo/0b13f2bc-5c85-11ea-b174-fa163e074e61_660.jpg Фото: შინაგან საქმეთა სამინისტრო / Ministry of Internal Affairs of Georgia/facebook.com

В Тбилиси произошло ограбление филиала одного из самых крупных грузинских банков Liberty Bank.

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на руководителя Службы по связям с общественностью организации Додо Бочоришвили. По её словам, вооружённое нападение произошло в Дигомском жилом массиве города. В банк ворвался мужчина с оружием и потребовал деньги.

В результате нападения никто не пострадал. Грабителю удалось забрать определенную сумму денег, — рассказала Бочоришвили.

По факту случившегося начато расследование. На месте происшествия работаю эксперты-криминалисты. Полицейские проводят оперативно-следственные мероприятия по задержанию грабителя.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 24 февраля полиция Грузии оцепила многоквартирный дом, в котором проживает спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе. На лестничной площадке между первым и вторым этажом сотрудник службы государственной безопасности обнаружил огнестрельное оружие.