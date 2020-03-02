В Тбилиси произошло ограбление филиала одного из самых крупных грузинских банков Liberty Bank.
Об этом
В результате нападения никто не пострадал. Грабителю удалось забрать определенную сумму денег, — рассказала Бочоришвили.
По факту случившегося начато расследование. На месте происшествия работаю эксперты-криминалисты. Полицейские проводят оперативно-следственные мероприятия по задержанию грабителя.
Ранее NEWS.ru писал о том, что 24 февраля полиция Грузии оцепила многоквартирный дом, в котором проживает спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе. На лестничной площадке между первым и вторым этажом сотрудник службы государственной безопасности обнаружил огнестрельное оружие.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен