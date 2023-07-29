В Сумской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу В Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Тревога в данных регионах начала объявляться с 21:24 (совпадает с мск).

Воздушная тревога в регионах Украины объявляется каждый день с тех пор, как 10 октября 2022 года ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре. Обстрелы начались через два дня после первого теракта на Крымском мосту. Под удары попадают объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Вечером 28 июля тревога объявлялась в том числе в Днепропетровске. Позже в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в городе. Назначенный объект был поражен, цель удара достигнута, подчеркнули в ведомстве. Об ударе по зданию СБУ в Днепропетровске говорил и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в результате взрыва здание повреждено.

Ранее сообщалось, что 29 июля серия взрывов прогремела в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе объявили воздушную тревогу. О взрывах на подконтрольных Украине территориях Запорожской области сообщалось и ночью 28 июля.