В Сумах на севере Украины раздался взрыв

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрыв произошел в городе Сумы на севере Украины, информировало издание «Страна.ua». По данным журналистов, инцидент произошел на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Местные власти не комментировали ситуацию.

Исходя из сведений онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал опасности в Сумской области прозвучал в 21:06 мск. Тревога в регионе объявлена до сих пор.

Ранее глава администрации Черкасской области Украины Игорь Табурец заявил, что объект критической инфраструктуры в регионе получил повреждения, где ранее были слышны взрывы. По его словам, за медицинской помощью обратились шесть человек, погибших нет. О каком именно инфраструктурном объекте идет речь, власти региона не уточнили.

До этого секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев объявил, что в Запорожье, подконтрольном Киеву, был поврежден объект городской инфраструктуры. ЧП произошло в результате удара, обратил внимание он. Других подробностей происшествия обнародовано не было. Куртев также не уточнил, какой именно объект получил повреждения. Однако он добавил, что в результате чрезвычайного происшествия мирные жители не пострадали.