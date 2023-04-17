В Судане напали на главу миссии ЕС в Хартуме Боррель: на главу миссии ЕС в Судане напали в резиденции

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что глава миссии ЕС в Судане подвергся нападению в своей резиденции. Инцидент он назвал в Twitter «грубым нарушением Венской конвенции».

Несколько часов назад посол ЕС в Судане подвергся нападению в свой резиденции. Это является грубым нарушением Венской конвенции, — подчеркивается в его сообщении.

По словам Борреля, за обеспечение безопасности дипломатов и дипломатических миссий отвечают власти Судана.

При этом командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан 16 апреля принял решение о роспуске Сил быстрого реагирования (СБР). Бойцов спецназа объявили мятежниками. Решение приняли через несколько минут после того, как вооруженные силы страны отвергли возможность переговоров с СБР до их расформирования.

Ранее сообщалось, что три представителя ООН погибли в Судане в ходе столкновений между Силами быстрого реагирования и регулярной армией. Глава миссии Фолькер Пертес уточнил, что они были сотрудниками Всемирной продовольственной программы.