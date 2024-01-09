В строящемся газопроводе в Германии просверлили восемь дыр Der Spiegel: в строящемся газопроводе в Германии нашли восемь отверстий

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Злоумышленники нанесли ущерб не введенному в эксплуатацию газопроводу в северной части Германии, который оценивается в €1,6 млн, сообщает Der Spiegel. Издание уточняет, что на газопроводной трассе в нескольких местах обнаружены отверстия.

Правоохранительные органы Германии расследуют возможную попытку диверсии в связи с обнаружением отверстий на объекте. Изначально расследование находилось в ведении уголовной полиции, но позднее им занялась Генпрокуратура ФРГ. Это связано с тем, что поврежденный трубопровод расценивается как объект критической инфраструктуры.

Издание уточняет, что в общей сложности были обнаружены восемь отверстий, все они находятся на километровом отрезке трассы. При этом утверждается, что злоумышленники использовали «профессиональное оборудование». Диаметр отверстий составляет не более 1 см, и их удалось заметить только в ходе специального технического контроля. Остается неизвестным, кто может стоять за диверсией.

В 2023 году в газотранспортную систему Европы из терминалов поступили рекордные объемы сжиженного природного газа. Согласно данным Gas Infrastructure Europe, поступления сырья превысили 131 млрд кубометров.

