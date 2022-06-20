В стремлении Германии отказаться от военной помощи Украине усомнились Политолог Марков усомнился в стремлении Германии отказаться от военной помощи Украине

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Германия продолжит и дальше поставлять Украине военную помощь, чтобы затянуть спецоперацию и помешать России, считает политолог Сергей Марков. Таким образом он прокомментировал статью эксперта Института Хадсона Питера Рафа о том, что Германия готова отказаться от военной помощи Украине ради того, чтобы «не унижать Россию». Собеседник «360» считает, что выраженное зарубежным обозревателем мнение можно назвать wishful thinking — способом выдавать желаемое за действительное.

Восемь лет говорили о том, что этот режим разваливается, что эти клоуны Порошенко и Зеленский уйдут. Но ничего не произошло. Нам пришлось выполнять эту работу. Сейчас пошла wishful thinking, что Запад все-таки откажется от поддержки киевского режима, выйдет на какой-то мир. Не выйдет и не откажется, — заверил Марков.

Он напомнил, что главы трех европейских государств, Шольц, Макрон и Драги, после встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским пообещали поставить Киеву как можно больше оружия, чтобы «убивали русских и воевали с Россией». Политолог считает, что Запад будет помогать украинцам до тех пор, пока не ощутит значительные экономические трудности.

Санкционная война нас коснулась на порядок больше, чем европейцев. Поэтому ничего они не прекратят. Это все сказки, которые мы себе рассказываем сами, — резюмировал Марков.

Ранее эксперт Института Хадсона в Вашингтоне Питер Раф заявил, что Берлин якобы проводит с Москвой «тайные переговоры». Германия выступает против «унижения» России и готова ради этого пренебречь помощью Украине.