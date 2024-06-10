В Европе прогремел мощный взрыв на оружейном заводе Remiza: в Польше погиб человек в результате взрыва на оружейном заводе MESKO

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На оружейном заводе MESKO в Свентокшиском воеводстве на юге Польши прогремел мощный взрыв, сообщило местное издание Remiza. Отмечается, что в результате инцидента погиб один человек.

Журналисты со ссылкой на экстренные службы сообщили, что взрыв и последующий пожар произошли в одном из залов по производству ракетного топлива, который ввели в эксплуатацию несколько лет назад. Отмечается, что в момент ЧП там находились трое сотрудников, один из них, 59-летний мужчина, скончался.

На место прибыли пожарная команда, скорая помощь, полиция и вертолет польской службы санитарной авиации. Известно, что одного пострадавшего госпитализировали.

Ранее сообщалось, что польские полицейские обнаружили тело бизнесмена Ежи Кржановского. По данным местных СМИ, 54-летний Кржановский был одним из самых богатых людей в республике. Утром 6 июня он вышел на пешую прогулку и пропал. Предположительно, он мог умереть от обширного инфаркта. Однако в полиции не исключают и другие версии.

До этого стало известно, что президент Польши Анджей Дуда провел заседание Совета национальной безопасности из-за стрельбы польских солдат по мигрантам на границе с Белоруссией. Речь шла о возможном принятии новых правил, необходимых национальной армии, для защиты границы.