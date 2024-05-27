В стране ЕС офицера приговорили к тюрьме за шпионаж в пользу РФ В Германии офицера осудили на 3,5 года за шпионаж в пользу России

В Германии высший земельный суд в Дюссельдорфе приговорил к 3,5 годам тюрьмы офицера Вооруженных сил ФРГ за то, что он, предположительно, осуществлял шпионаж в пользу России, передает ТАСС. Его признали виновным в осуществлении «тайной агентурной деятельности».

54-летнего мужчину арестовали в августе прошлого года. Отмечается, что, по его собственным словам, он предлагал военную информацию российской стороне, потому что опасался возможного перерастания конфликта на Украине в ядерную войну. Также офицер Бундесвера жаловался на крайне плохое психологическое состояние.

Ранее СМИ сообщали, что полиция Великобритании задержала 64-летнего жителя королевства Говарда Майкла Филлипса по делу об угрозе национальной безопасности. Уточнялось, что мужчина обвиняется в связях с Россией, при этом подробности дела не приводились. Британца взяли под стражу 16 мая, были проведены обыски в двух домах. По полученным данным, задержание не связано с недавними делами, по которым ведется расследование по аналогичной статье. В начале мая были арестованы пять человек, их обвинили в поджоге склада украинской компании.

До этого в Польше признали виновным гражданина РФ по делу о шпионаже. Россиянина, который занимался в Польше предпринимательской деятельностью, отправили в тюрьму на 2,5 года. Двое поляков, также фигурировавших в деле, получили год и два года условного срока, еще один отделался штрафом.