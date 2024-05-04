Балтийские страны обеспокоены резким ростом отлова сельди в качестве корма для лосося, поскольку сокращение популяции этой рыбы в акватории приведет к нарушению экологического баланса в Балтийском море, пишет Bloomberg. В связи с этим местные мелкие рыболовы и ученые призывают к более тщательному регулированию промысла сельди и других рыбных ресурсов.

Сельдь играет центральную роль в экосистеме Балтийского моря, и, поскольку с 1960-х годов ее запасы сократились на 90%, ученые все громче бьют тревогу о том, что популяция может сократиться. Это поставит под угрозу биоразнообразие в море, которое делят девять европейских стран, — сказано в материале.