https://static.news.ru/photo/543ea2bc-6995-11ea-94a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: George Cracknell Wright/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Лондонское транспортное сообщение сократят из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

В столице Великобритании с 19 марта сократят автобусные маршруты и закроют 40 станций метро. Меры безопасности введены, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Кроме того, 20 марта закроют ветку метро Waterloo & City line. Она соединяет лондонский Сити и железнодорожный вокзал Ватерлоо.

Уточняется, что сокращение транспорта также связано с уменьшением пассажиропотока.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники петербургского метрополитена провели необходимые профилактические мероприятия, чтобы не допустить распространения коронавируса. Пассажирские зоны и вестибюли обрабатывали четыре раза в сутки.