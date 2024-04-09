В столице Литвы эвакуировали несколько домов из-за авиабомбы В Вильнюсе нашли авиабомбу времен Второй мировой войны

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жителей нескольких домов эвакуировали из-за найденной во время земляных работ 250-килограммовой авиабомбы времен Второй мировой войны, сообщает ТАСС со ссылкой на комиссариат полиции Вильнюсского уезда. На место находки прибыли полицейские, медики, саперы и представители других спасательных служб. Приведен в действие спецплан «Щит».

Движение транспорта в районе опасной находки остановлено. Жители нескольких окрестных домов эвакуированы, — говорится в сообщении.

Ранее снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в Санкт-Петербурге. Боеприпас был найден на строительной площадке будущей станции петербургской подземки «Путиловская». Обнаружившие снаряд рабочие сообщили о находке в экстренные службы. Опасную территорию оцепили.

Перед этим на территории Московского технологического колледжа в Даниловском районе столицы нашли две мины времен Великой Отечественной войны и взрыватель. Как рассказал студент учебного заведения, всех учащихся и преподавателей эвакуировали на улицу. По его словам, похожая история уже происходила и раньше. Тогда на территории колледжа также нашли мину.

Также снаряд времен Великой Отечественной войны был найден во время строительства станции метро «ЗИЛ» в Москве на улице Лисицкого в Южном административном округе столицы.