С литовского посольства в Стокгольме сняли флаг Украины

Фото Aziz Karimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Стокгольме неизвестные пробрались к литовскому посольству посреди ночи и оголили флагшток, на котором держался государственный флаг Украины, сообщает агентство ELTA со ссылкой на источник в литовском МИД. Знамя Литвы при этом осталось целым и невредимым. Кто мог сделать такое, пока неизвестно.

По данным агентства, инцидент произошел посреди ночи. Сейчас шведские сотрудники правоохранительных органов ищут виновников и разбираются в обстоятельствах случившегося.

Ранее в Киеве с посольства Словении сняли флаг перед входом из-за его схожести с российским. По словам временно поверенного в делах страны на Украине Боштьяна Лесьяка, с просьбой убрать флаг с дипмиссии к нему обратились представители украинской Нацгвардии и полиции.

Также неизвестные сорвали российский флаг со здания канцелярии посольства РФ в эстонском городе Тарту. В российской дипмиссии в Таллине назвали эту выходку следствием антироссийской кампании, развязанной на Западе.