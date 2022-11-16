В Стамбуле в районе Фатих прогремел взрыв

Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стамбул, Турция

Взрыв прогремел в районе Фатих в Стамбуле. На улице загорелся автомобиль, пламя перекинулось на соседние машины, сообщает портал Mynet.

Горят три автомобиля, пожарные стараются их потушить. Информации о погибших и пострадавших пока нет.

Агентство Demiroren уточнило, инцидент произошел на улице Коджамустафапаша. Она расположена в 5 км к западу от площади Султанахмет, где находятся основные достопримечательности Стамбула — мечеть Айя-София и Голубая мечеть.

Ранее взрыв произошел на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемую в совершении теракта на прошлой неделе Ахлам Альбашир задержали. Выяснилось, что она обучалась в разведшколе запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана в сирийском Кобани, где преподавали американские военные специалисты.