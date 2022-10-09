В Стамбуле прогремел взрыв

Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стамбул, Турция

В турецком Стамбуле прогремел мощный взрыв в районе Кадыкёй на азиатском побережье города, передают местные СМИ. На месте происшествия работают службы скорой помощи и пожарные расчеты. Один человек ранен.

По предварительной информации, в здании Фикиртепе в азиатской части города что-то взорвалось, предварительно газ, после чего здание загорелось. Огонь распространился на другие строения, пожарные занимаются его тушением.

В апреле в Стамбуле случился взрыв около здания Молодежного фонда. На месте происшествия нашли фрагменты самодельного взрывного устройства. Тогда неизвестная женщина пришла к входу здания рано утром и оставила самодельную взрывчатку.

18 апреля в районе европейской части Стамбула Бейоглу прогремел взрыв. Турецкие СМИ связали инцидент со сбоем в работе подземных проводов.