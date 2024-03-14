В США Зеленского поймали на лжи о ВС России Newsweek: Зеленский солгал Западу об остановке наступления ВС России

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский намеренно ввел в заблуждение Запад о положении дел на фронте, заявил журналист Newsweek Дэвид Бреннан. По его словам, политик заявил союзникам, что ВС РФ прекратили наступление, в то время как российская армия продолжает достигать успехов в зоне СВО.

Российские войска добиваются новых, хотя и незначительных, территориальных успехов, <...> при этом Зеленский заявил, что силы Москвы остановлены, — сказал Бреннан.

Журналист добавил, что российская армия продвигается по всем направлениям и это освещается во всех крупных СМИ Запада. Одновременно с тем, указал Бреннан, Вооруженные силы Украины «медленно пятятся».

12 марта Зеленский в интервью французскому телеканалу BFM TV заявил, что наступление ВС РФ на востоке Украины остановлено. Президент подчеркивал, что сейчас ситуация в зоне СВО стала «намного лучше, чем в последние три месяца».

Также Зеленский заявил, что, пока Киев держится, армия Франции может оставаться на своей земле. Однако он признал, что «понимает» слова французского коллеги Эммануэля Макрона о возможном появлении солдат его страны в зоне СВО.

Между тем Зеленский не исключил, что иностранцы на его территории могут появиться в качестве технического персонала, имея в виду обслуживание танков Leopard и пушки CAESAR, которые пока отправляются на ремонт обратно в Европу.