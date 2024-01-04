В США заявили об отчаянных ударах ВСУ по детским объектам в России Бывший офицер ВС США Беннет: ВСУ от отчаяния наносят удары по детским объектам

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Последствия обстрела Донецка

Вооруженные силы Украины «от отчаяния» наносят удары по детским центрам и игровым площадкам в Донецке, поскольку терпят поражение в зоне боевых действий, считает бывший офицер ВС США Скотт Беннет. По его словам, которые передают «Известия», Киев пытается навести ужас и запугать жителей российского города.

Я видел отчаяние украинского политического истеблишмента, которое мы наблюдали в последние пару дней, когда украинцы выпустили более 16 ракет по городу Донецку на Новый год. Целями украинского удара были здания детских центров, учреждения по уходу за детьми, детские площадки, — высказался Беннет.

Он заявил, что украинские военные специально выбирают в качестве целей гражданские объекты, где находится много детей. Западные СМИ, по мнению Беннета, замалчивают факт удара ВСУ по объектам детской инфраструктуры, говоря лишь об атаке на здание гостиницы.

Бывший американский офицер также считает, что режим президента Украины Владимира Зеленского совершает ужасные преступления против человечества. Действия украинской армии Беннет сравнил с агонией нацистов перед поражением в ВОВ.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что в результате обстрела Донецка в новогоднюю ночь погибли четыре человека. ВСУ выпустили по региональному центру региона 15 ракет из РСЗО. Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что в ходе атаки украинской армии были повреждены многоквартирные дома и автомобиль.