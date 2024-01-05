В США заявили об истощении украинской ПВО Newsweek: массированные российские удары истощили украинскую ПВО

Фото: МО Украины

Массированные удары ВС РФ по объектам на территории Украины полностью истощили возможности украинской ПВО, сообщает Newsweek. Отчасти это происходит из-за сокращения потока помощи от западных союзников Киева, пишет издание. В частности, у ВСУ заканчиваются боеприпасы для мобильных комплексов.

Хотя Украина утверждает, что предотвратила многие из атак, опасения по поводу истощения обороны растут, — сказано в публикации.

Ранее Business Insider писал, что целью российских ударов по Украине может быть истощение запасов ракет ЗРК Patriot. После этого, как отмечает издание, ВС России смогут наносить ВСУ еще больше ущерба.

До этого полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что главной проблемой ПВО ВСУ является ее несистемный характер. Он назвал украинскую ПВО «сборной солянкой», которая состоит из всего, что передали другие страны.

По словам военного эксперта, поставленные Украине Западом системы ПВО показали в зоне боевых действий свою полную неспособность противостоять воздушным атакам. По его словам, и переданные Германией IRIS-T, и американские Patriot выполняют свои функции только в ближайшей зоне, а справиться с массированными целями, такими как рой дронов, они не способны.