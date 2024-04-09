В США заявили о полном контроле Россией неба в зоне спецоперации Экс-разведчик США Риттер: Россия контролирует небо в зоне СВО и уничтожает ВСУ

Фото: МО РФ

Россия полностью контролирует небо в зоне проведения специальной военной операции, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Dialogue Works. По его словам, это стало возможным благодаря работе планирующих бомб, а также использованию дронов.

Риттер отметил, что украинские военные не успевают обеспечить себе прикрытие своих военных или делать окопы, в то время как ВС РФ быстро находят и уничтожают их. Бывший разведчик считает, что украинские солдаты тратили западные ракеты, стоимость которых составляет несколько миллионов долларов, на уничтожение дронов, а сейчас остались без боеприпасов. Поэтому российские БПЛА поражают стратегические цели без сопротивления, добавил он.

Ранее Риттер предположил, что неспособность украинской противовоздушной обороны противостоять ВС России приведет к тому, что киевские власти потеряют Харьков. По его словам, это может произойти уже в ближайшие недели. Российские планирующие бомбы на текущий период беспрепятственно уничтожают необходимые цели в городе, уточнил он. ВС РФ уже скоро полностью возьмут в кольцо Харьков, выразил уверенность экс-разведчик.

До этого бывший американский разведчик заявлял, что Россия создаст на территории Украины буферные зоны, чтобы предотвратить ракетные удары. По его словам, украинское государство попросту перестанет существовать. Размеры зон будут соответствовать максимальному расстоянию, на которое способны лететь лучшие западные ракеты, добавил эксперт.