В США заявили о панике ВСУ из-за обвала фронта под Харьковом Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ бегут из-под Харькова из-за наступления России

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

Украинская армия начала отступление под Харьковом из-за удара российских cил, заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру. По оценке бывшего разведчика, Киева недостаточно орyжия и боеприпасов для сдерживания такого натиска.

Сейчас Россия начала наступление под Харьковом и оказывает серьезное давление на широком фронте. Украина эвакуирует население, а ВСУ отступают, — сказал эксперт.

Джонсон добавил, что украинская армия не обладает нужным количеcтвом установок контрбатарейной борьбы и систем противоракетной обороны для продолжения боев.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщал, что российские военные захватили два опорных пункта Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. По его словам, штурмовые отряды ВС РФ также разгромили до взвода пехоты противника в районе села Ольшана. Российские силы также отбили две контратаки ВСУ в районе урочища Маньковка и населенного пункта Синьковка, после чего тяжелыми огнеметными системами был нанесен удар по позициям противника.

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что командование ВСУ активно перебрасывает в Харьков регулярные войска и наемников. Он уточнил, что украинская армия явно сомневается в способности удержать линию обороны за пределами Харькова, поэтому отчаянно готовится к боевым действиям.