В США заявили, что вступление в НАТО создало проблемы только для Финляндии Экс-разведчик ВС США Риттер: вступление в НАТО создало проблемы для Финляндии

Фото: IMAGO/Antti Hämäläinen/Global Look Press

Решение Финляндии вступить в Альянс не сумело ослабить позиции России, но поставило Хельсинки в невыгодное положение, отметил экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haipong. При этом, добавил специалист, присоединение к Альянсу не дало стране никаких преимуществ.

Люди говорят, что членство Финляндии в Альянсе поставит в Россию в невыгодное положение, но на деле это создает проблемы только для Хельсинки, — заявил Риттер.

Бывший разведчик американской армии обратил внимание, что Финляндия вряд ли попытается нанести удар по территории России или совершить какие-либо провокации ввиду отсутствия соответствующих военных возможностей. В случае необходимости РФ может усилить присутствие на границе с Финляндией для обеспечения собственной безопасности.

Финляндия официально вступила в Североатлантический альянс 4 апреля 2023 года. Президент страны Саули Ниинисте ранее заявил, что страна открыта для размещения военной базы ВС США. В настоящее время Вашингтон и Хельсинки ведут переговоры, касающиеся оборонного соглашения о сотрудничестве.

Вместе с Финляндией заявку на вступление в НАТО подавала и Швеция. Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, парламент его страны рассмотрит заявку Стокгольма осенью 2023 года.