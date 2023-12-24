В США заявили, что инициатива на Украине перешла России Риттер: инициатива на Украине перешла России

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины потерпели стратегическое поражение в контрнаступлении и инициатива сейчас перешла России, заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol. Он отмечает, что Киеву не удалось достичь никаких значимых успехов, несмотря на то что израсходовано свыше $100 млрд западных средств.

У Украины сейчас нет ресурсов, у них заканчиваются боеприпасы и люди, поэтому они вынуждены перейти к обороне. Но у них даже для этого нет необходимых средств. <...> Вот где мы находимся сейчас: украинские вооруженные силы потерпели стратегическое поражение, а инициатива перешла России, — сказал Риттер.

Ранее Риттер заявил, что западные союзники Киева начали осознавать неспособность Украины победить в конфликте с Россией. По его словам, стране придется пойти на переговоры с Москвой и признать потерю части территорий. Именно такую позицию начинают озвучивать партнеры Украины, отмечает бывший разведчик.

В целом Wall Street Journal уже называет российского президента Владимира Путина геополитическим победителем 2023 года. На фоне событий в мире дела у российского лидера идут отлично, отмечает издание. На фоне провала украинского контрнаступления, ослабления позиции Европы и появления трещин в поддержке Украины со стороны США российская экономика без особых проблем справилась с западными санкциями, говорится в статье.