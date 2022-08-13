В США заявили, что обстрел ВСУ спровоцировал взрывы на авиабазе в Крыму Пентагон: Украина обстреляла российскую авиабазу Саки

Фото: Стрингер/ТАСС

Вид на поселок Новофедоровка, где произошли взрывы. 9 августа около 15:20 на территории аэродрома Саки

Причиной взрывов на российской военной авиабазе Саки в Крыму рядом с поселком Новофедоровка стали обстрелы со стороны Украины, заявили в Пентагоне, сообщение об этом опубликовано на сайте американского ведомства. В США отметили, что Запорожская АЭС по-прежнему контролируется российскими войсками.

9 августа Украина обстреляла российскую авиабазу Саки, расположенную в Крыму, — заявили в Пентагоне.

Министерство обороны России в качестве причины пожара называло детонацию нескольких авиационных боеприпасов, произошедшую из-за нарушения требований пожарной безопасности. В ведомстве подчеркивали, что никакого огневого воздействия на аэродром не было. Впоследствии в поселке ввели режим ЧС муниципального масштаба.

В Новофедоровке произошла серия взрывов на аэродроме, первый из которых прозвучал 9 августа около 15:00 по местному времени. За ним последовали еще несколько. Число пострадавших при инциденте составило 13 человек, 12 из них отпустили домой после оказания медицинской помощи. Один человек погиб.