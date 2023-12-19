Ермака заподозрили в создании коррупционной системы на Украине BI: глава ОП Украины Ермак может похитить выделенную Украине западную помощь

Фото: Pool /Ukrainian Presidential/Global Look Press

Андрей Ермак

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак может нести ответственность за создание коррупционной системы в стране, заявили аналитики американского издания Business Insider. По их словам, руководитель ОП мог украсть средства, выделенные странами Запада на поддержку Киева. Журналисты считают, что из-за действий Ермака Украина может полностью остаться без поддержки со стороны европейских и американских партнеров.

Он не делает сильную Украину, он подрывает военные усилия, — заявила директор украинского Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Авторы публикации отмечают, что после введения военного положения на территории Украины Ермак получил больше власти, чем до начала специальной военной операции. По мнению Каленюк, Ермак «опьянен властью» и создает новую олигархическую систему в стране. В частности, он пытается установить контроль над экономической системой с помощью своих заместителей в администрации президента и кабинете министров.

Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров ранее заявил, что Андрей Ермак не сможет заменить действующего президента Украины Владимира Зеленского в случае его ухода. По его словам, Украину должен возглавить человек не из нынешней власти и не известный широкой общественности.