В США захотели провести учения от Прибалтики до Чёрного моря

В США захотели провести военные учения в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии, с таким предложением выступил конгрессмен-республиканец Майкл Маккол. По словам политика, необходимо «продемонстрировать серьёзность намерений» президенту России Владимиру Путину на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Он не видит, что мы настроены серьёзно, поэтому происходит наращивание численности военных. Думаю, что всё это началось с Афганистана и безоговорочной капитуляции перед террористами, когда он увидел слабость, а слабость провоцирует агрессию, — заявил Маккол.

Он добавил, что США продолжат оказывать помощь Украине. Маккол также раскритиковал Байдена за слишком мягкую позицию в отношениях с Россией.

Ранее Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что Россия якобы планирует сменить руководителя Украины на более лояльного. В пресс-релизе британского ведомства сообщается, что таким человеком может стать бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. При этом во внешнеполитическом ведомстве добавили, что российские спецслужбы якобы поддерживают связь со многими бывшими украинскими политиками. По мнению дипломатов, эти люди участвуют в подготовке военного вторжения России на Украину.