В США заговорили об истощении украинской пехоты WP: ВСУ испытывают острую нехватку пехоты

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку пехоты, пишет американская газета Washington Post. Ссылаясь на слова украинских бойцов и командиров, издание приходит к выводу, что они истощены, а их моральный дух падает. Также, по данным газеты, украинская армия нуждается в боеприпасах и оружии.

Это чувствуется, люди измотаны и морально, и физически, — заявил изданию украинский военнослужащий Сергей.

Ранее Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Документ также предполагает очередное продление режима военного положения в стране. За инициативу проголосовали 243 депутата при минимально необходимых 226 голосах.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди назвала решение преступлением против украинского народа. По ее словам, это свидетельствует о том, что власть осуществляет геноцид по согласованию с президентом страны Владимиром Зеленским.

При этом соратник президента Украины депутат Верховной рады Игорь Кривошеев посоветовал украинцам «переплыть Тису», чтобы избежать мобилизации. По его словам, еще одним вариантом для уклонения от призыва может стать получение другого гражданства. Сам же он выразил готовность, если потребуется, отправиться на фронт, чтобы примкнуть к рядам ВСУ в зоне боевых действий.