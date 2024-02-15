В США узнали о начале отступления ВСУ из Авдеевки WP: солдаты ВСУ считают сдачу Авдеевки российской армии вопросом времени

Фото: МО Украины

Украинские военные начали понемногу отступать из Авдеевки в Донецкой Народной Республике, пишет газета The Washington Post. Отмечается, что в ВСУ считают сдачу города вопросом времени.

Украинские военные говорят, что то, что им придется сдать город, — лишь вопрос времени. В четверг военные заявили, что частичный отход уже начался, — сказано в публикации.

Один из украинских солдат с позывным Витамин рассказал изданию, что ВС РФ уже сейчас успешно оказывают давление на ВСУ, поэтому украинские бойцы вынуждены отступать. При этом авторы статьи пишут, что на прошлой неделе они наблюдали за отправкой новых украинских военных в город.

Ранее Financial Times писал, что бои за Авдеевку станут первым испытанием для нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Как пояснил сотрудник украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков, решающим моментом будет то, какой ценой Киев хочет удержать город. По его мнению, руководству страны придется найти «сложный баланс» между сохранением сил ВСУ и нанесением ущерба российской армии.

До этого военный корреспондент Евгений Лисицын сообщал, что подразделения ВС РФ предъявили ВСУ ультиматум в Авдеевке. По его словам, российские войска потребовали немедленной капитуляции украинских сил, находящихся в городе.