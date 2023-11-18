В США уличили Залужного в ошибке в отношении российской армии Экс-разведчик Риттер: Залужный неожиданно признался, что ошибался насчет россиян

Главком ВСУ Валерий Залужный неожиданно признался, что ошибался насчет силы российской армии, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. По его мнению, ВСУ на данный момент находятся в патовой ситуации.

Залужный дал интервью Economist, где сказал о тупиковой ситуации в зоне конфликта. Затем он сказал кое-что интересное. Он сообщил, что совершил ошибку, полагая, что сможет сломить волю россиян. Это не сработало. Русские до сих пор там. И украинцы в патовой ситуации, — сказал Риттер.

Главком ВСУ заявил британскому журналу Economist, что украинский конфликт «зашел в тупик» из-за высокого уровня технологического развития обеих сторон. По его мнению, «глубокого и красивого прорыва» не будет, если в арсеналах не появится что-то качественно новое.

Президент РФ Владимир Путин на этом фоне подчеркивал, что украинское контрнаступление в зоне СВО не забуксовало, а провалилось полностью. Глава государства отметил, что ВСУ все еще пытаются продвинуться на нескольких участках фронта, однако российская армия успешно отражает все атаки.

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович также рассказал о существовании конфликта между Зеленским и военными ВСУ. По его словам, президент Украины регулярно сталкивается с критикой со стороны высокопоставленных представителей вооруженных сил, из-за чего «его речь становится все более эмоциональной».