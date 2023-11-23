В США указали на слабость ВСУ перед Россией Макгрегор: ВСУ не смогут остановить ВС России, если они захотят пойти на Киев

Фото: МО Украины

У ВСУ не будет никаких шансов остановить солдат ВС России, если они захотят пойти на Киев, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner. Он отметил, что у РФ есть резервы, чтобы усилить давление на Украину и дойти до польской границы.

Россия усиливает давление. Они могут пойти на Киев и перейти реку Днепр. У них есть резервы, чтобы дойти до польской границы, в этом нет сомнений, но снова это не то, чего они хотят, — сказал он.

Военкор Юрий Котенок ранее предположил, что следующий рубеж обороны в зоне СВО будет проходить в районе Курахово, на подконтрольной Киеву территории ДНР. Он отметил, что важной задачей российской армии является окружение противника в районе Авдеевки. Данный шаг, по мнению военкора, снизит угрозу для Донецка.

До этого Telegram-канал «Военная хроника» отмечал, что Вооруженные силы России начали формировать «огневые мешки» вокруг Авдеевки, как они делали в Артемовске. По информации канала, эта тактика широко применялась во время боев за Работино и теперь используется повсеместно. Министерство обороны РФ пока не комментировало эти сведения.