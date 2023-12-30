В США указали на слабое место в ПВО Украины Forbes: украинские средства ПВО не могут достать до бомбардировщиков ВС РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средства противовоздушной обороны, находящиеся в распоряжении украинской армии, не способны достать до российских бомбардировщиков Ту-22М3, оснащенных ракетами X22/32, обратил внимание военный обозреватель Forbes Дэвид Экс. По его словам, у ВСУ может быть лишь одна зенитно-ракетная установка, которая способна поразить такую цель, но является ли она работоспособной, неизвестно.

Проблема для украинских командующих ПВО заключается в том, что все российские бомбардировщики запускают крылатые ракеты, дальность действия которых может превышать 200 миль (321 километр. — NEWS.ru). Стандартная ударная ракета Ту-22М3 Х-22/32 имеет дальность действия более 500 миль (804 километра. — NEWS.ru), — объяснил Экс.

Как обратил внимание военный обозреватель, в распоряжении ВСУ могут оставаться системы С-200, которые Украина унаследовала от СССР еще в 1991 году. При этом он отметил, что оценить их число и работоспособность не представляется возможным.

По словам Экса, установки С-200 могут поражать цели на расстоянии до 300 километров, что на 160 километров больше, чем дальность действия ракет класса «земля — воздух» Patriot PAC-2. Но, как указал автор, для этого комплексы должны быть установлены далеко впереди от города, а российские бомбардировщики — подлетать слишком близко.

Ранее советник командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинская армия не смогла сбить ни одной из 300 российских ракет Х-22, выпущенных с начала спецоперации. По его словам, для перехвата такого оружия необходимы более совершенные системы противовоздушной обороны, например Patriot.