В США описали масштабы последствий в ЕC после остановки «Северного потока» WSJ: страны ЕС переживают неслыханные трудности из-за остановки «Северного потока»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Стране Евросоюза столкнулись с неслыханными трудностями в результате приостановки поставок газа по «Северному потоку», заявил аналитик издания The Wall Street Journal Джо Уоллес. По его словам, многие предприятия в Европе уже начали закрываться в связи с возникшим энергокризисом.

Многие компании уже закрываются, особенно самые энергоемкие отрасли, такие как стекольная и металлургическая. Вам не обязательно покупать российский газ напрямую, чтобы пострадать. Нужно просто купить газ или электроэнергию на открытом рынке, и тогда цена той энергии и того природного газа во много-много раз выше, чем до войны. В более долгосрочной перспективе это подрывает, — говорит Уоллес.

Он утверждает, что отключение «Северного потока» создает на зиму огромные проблемы для большей части европейской промышленности. Кроме этого, от последствий приостановки подачи газа пострадают рядовые граждане и их домохозяйства.

Коллега Уолесса Райан Кнутсон при этом считает, что подобные ограничения все еще могут оказать негативные воздействия и на саму Россию. Каким образом они могут возникнуть, журналист не уточняет.

Закрытие газопровода «Северный поток» наносит ущерб Европе, как, возможно, и планировала Россия, но этот шаг может также навредить и России, — считает он.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что в ближайшую зиму россияне будут гарантированно обеспечены светом и теплом, поскольку внутренние цены на газ в 40 раз ниже европейских. По его словам, причина такой разницы кроется в государственном регулировании цен. Внутреннее потребление газа, по словам Новака, — одно из наиболее перспективных направлений использования ресурса.