В США сообщили о сомнениях Киева по вопросу поставки оружия ВСУ NYT: в Киеве сомневаются, что получат достаточно оружия от США

Чиновники на Украине не верят, что США в рамках оказания помощи стране отправят достаточный объем вооружений и боеприпасов, чтобы ВСУ смогли удержать позиции на поле боя, передает New York Times. Издание также указывает на слова Владимира Зеленского о том, что украинским военным более года не хватает снарядов, в то время как ВС России выпускают в 10 раз больше боеприпасов.

Украинские чиновники, похоже, скептически относятся к тому, что в ближайшие месяцы будет доставлено достаточное количество оружия быстро и последовательно, чтобы сохранить динамику, — говорится в статье.

NYT напоминает, что на днях американский президент Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине $61 млрд, законопроект «застрял» в конгрессе еще в конце 2023 года. При этом отмечается, что около $48 млрд получат американские военные предприятия, а склады США опустели на фоне участия Вашингтона в украинском конфликте. Газета также подчеркивает, что Зеленский более года просит об истребителях F-16, а также о системах ПВО, которые «критически важны» для Киева.

Ранее Business Insider сообщил, что Великобритания передаст Украине высокоточные управляемые бомбы Paveway IV. Авторы издания считают, что данное вооружение вряд ли сможет изменить ситуацию на поле боя.