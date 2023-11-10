В США сообщили, какие территории может потерять Украина Экс-разведчик Риттер: Украина может лишиться еще 20% своей территории

Фото: Андрей Бортко/РИА Новости

Скотт Риттер

Украина может потерять еще больше территорий, если военные действия в стране не закончатся, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью каналу Kim Iversen. По его словам, если Киев не остановит конфликт, то потеряет контроль над Харьковом, Днепропетровском, Николаевом и Одессой.

Если ВСУ продолжат воевать, то Харьков, Днепропетровск, Николаев и Одесса будут принадлежать России. Вы потеряете еще 20% своей страны, если вы сейчас же не остановите этот конфликт, — сказал он.

Риттер до этого заявил, что ВСУ могут совершить госпереворот на Украине, свергнув президента Владимира Зеленского, чтобы прекратить боевые действия. Он добавил, что украинская армия фактически потерпела стратегическое поражение и уже не сможет перехватить инициативу.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак отмечал, что конфликт близок к завершению. Он сравнил ситуацию в зоне СВО с забегом на дистанцию 100 метров, отметив, что осталось пробежать последние 30. При этом Ермак добавил, что не знает точно, когда именно завершится конфликт.

Ранее украинский политолог и историк Владимир Скачко сообщил, что если Зеленский отменил выборы без согласования со странами Запада, то его могут наказать — сместить силовым методом, возможно, застрелить во время переворота. По словам эксперта, если украинский лидер уйдет с поста мирным путем, то он все равно понесет наказание за преступления, которые совершил.