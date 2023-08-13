В США сообщили, что российские беспилотники разносят ВСУ Экс-разведчик США Риттер: российские «Ланцеты» разносят артиллерию ВСУ на фронте

Фото: Kalashnikov Media/Global Look Press

Беспилотник «Ланцет»

Российские беспилотники «Ланцет» наносят массовый урон артиллерии ВСУ на передовой, рассказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol. Он считает, что такие БПЛА в будущем смогут атаковать целыми роями, чтобы поражать военную технику эффективно, несмотря на действие систем радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Если вы посмотрите, что убивает украинские артиллерийские системы, то это чаще всего не контрбатарейная борьба, а беспилотники «Ланцет», которые находят цели и разносят их, — сказал Риттер.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения барражирующими боеприпасами «Ланцет» бронетехники ВСУ. На кадрах боеприпас спецназа группировки «Отважные» сжег вражеский танк на Краснолиманском направлении.

Военный корреспондент Андрей Руденко до этого опубликовал кадры, на которых запечатлена работа беспилотника «Ланцет» отдельного батальонно-тактического формирования «Каскад». Операторы точным ударом уничтожили танк на Угледарском направлении.

Ранее военкор Юрий Котенок опубликовал видео уничтожения самоходного 120-мм миномета NTGS Alakran испанского производства в зоне СВО. Кадры были сняты в районе населенного пункта Приднепровское на Херсонском направлении. На видео видно, как боевую машину с минометом поражают управляемой ракетой.