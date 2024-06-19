В США раскрыли, когда могут начаться переговоры по Украине Квятковски: переговоры по Украине возможны после смены западных лидеров

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Переговоры по Украине не продвигаются из-за необходимости смены западных лидеров, считает бывший аналитик Пентагона и вышедшая в отставку лейтенант ВВС США Карен Квятковски. В эфире YouTube-канала Judging Freedom она отметила, что нынешние лидеры Запада, включая президента США Джо Байдена, слишком заинтересованы в уничтожении Украины и создании системы антироссийских ценностей.

По словам Квятковски, западные страны не готовы признать свои ошибки и продолжают тратить богатство своих народов на этот путь. По мнению эксперта, пока они не изменят свою позицию или не будут заменены новыми лидерами, переговоры не продвинутся с мертвой точки.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала диалога Москвы и Киева украинские войска должны быть полностью выведены из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, он потребовал Украину отказаться от планов вступить в НАТО. По словам главы государства, он готов сесть за стол переговоров «хоть завтра».

Представитель Кремля Дмитрий Песков обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, предложив ему задуматься о мирном предложении Путина. Песков отметил, что итоги потенциальных переговоров нужно будет подтвердить системой гарантий, чтобы обеспечить доверие к ним.