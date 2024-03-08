В США раскрыли роль нового члена НАТО в войне против России Bloomberg: НАТО превратит Швецию в логистический центр в случае конфликта с РФ

Фото: NATO

НАТО благодаря вступлению Швеции в Альянс получит возможность решить все вопросы с военной логистикой в случае открытого конфликта с Россией, пишет Bloomberg. По данным агентства, Швеция сможет стать центром для переброски войск и доставки всего необходимого к любой точке линии фронта от Балтики до Арктики.

Журналисты отметили, что, хотя Швеция вошла в состав НАТО только сейчас, этот шаг является формальностью, так как страна давно взаимодействовала со странами Блока и принимала участие в военных маневрах.

Учитывая центральную роль логистики в поддержании войны, автомобильные и железные дороги Швеции часто являются самыми быстрыми маршрутами для пересечения извилистого Скандинавского полуострова, в том числе из одной точки Норвегии в другую в той же стране, — сказано в публикации.

При этом подчеркивается, что Швеция, в частности, закрывает вопрос оперативной переброски сил в Эстонию, Латвию и Литву, которые долгое время считались ахиллесовой пятой НАТО.

Ранее президент США Джо Байден поприветствовал Швецию в составе НАТО и заявил, что Североатлантический альянс стал сильнее, чем когда-либо до этого. Швеция стала 32-й страной Блока после снятия вето Венгрии, долгое время остававшейся единственной страной, не одобрившей заявку.