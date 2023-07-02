В США рассказали об одной из главных проблем контрнаступления ВСУ Newsweek: у Запада почти закончились переносные ЗРК Stinger для Украины

Фото: Cpl. Kyle Chan/U.S. Marine/Global Look Press

У стран Запада почти закончились запасы переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger для украинской армии, сообщает Newsweek. По информации издания, это серьезно бьет по боеспособности ВСУ.

Военный эксперт Аллан Орр подчеркнул, что отсутствие большого количества ПЗРК затрудняет наступательные действия, ведь без контроля воздушного пространства ВСУ не могут пройти российские линии обороны — по ним постоянно работает авиация.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ готовятся во второй раз попытаться масштабно атаковать российские позиции в Запорожской области. По его словам, второй этап их контрнаступления может начаться в любой момент.

Он считает, что ВСУ могут сосредоточить основной удар для прорыва на любом из участков фронта. Это может быть и Васильевское направление, и Времевской выступ, добавил общественник.

В июне ВСУ провели максимальное количество действий, которые называются разведкой боем. Противником пробовались различные варианты наступления. При этом постоянно обстреливались тылы российских войск. Целями становились мосты, транспортные узлы, склады с техникой и боеприпасами, аэродромы, уточнил Рогов.