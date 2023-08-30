В США рассказали о риске Украины потерять всех своих солдат Журналист Никсон заявил, что Украина рискует потерять всех солдат

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ВСУ рискуют при нынешних темпах контрнаступления потерять весть личный состав, заявил американский радиоведущий Гарланд Никсон на своем YouTube-канале. Журналист также отметил, что Запад снижает военную помощь Киеву. По его мнению, это связано с тем, что властям западных стран все сложнее убеждать граждан в необходимости оказания помощи Украине.

Мы наблюдаем ситуацию, когда становится очевидным, что у ВСУ недостаточного солдат, чтобы наступать, — сказал он.

Экс-советник бывшего президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что на Украине вскоре может начаться гражданская война. По его словам, до внутреннего противостояния страну доведут тирания правительства Владимира Зеленского, неудачи на фронте, принуждения мужчин к службе в ВСУ и публичные казни отказывающихся идти на войну.

Венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир до этого сообщил, что проигравшей стороной в украинском конфликте станет не Украина и не Россия, а объединенная Европа, которая добровольно позволяет США ослаблять свои позиции на мировой арене. По его мнению, события разворачиваются таким образом, что ЕС станет «вассалом» Америки.

При этом, по его словам, европейские политики не понимают или не хотят понимать, что происходит на Украине и что конкурентоспособность Европы падает. Среди печальных последствий, которые ждут Европу после окончания конфликта, журналист выделил экономический кризис, социальные проблемы и дестабилизацию целого региона.