В США рассказали о подготовке Киева к ядерной войне The Washington Post: киевляне начали готовиться к ядерным ударам

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Жители Киева начали готовиться к ядерной войне, пишет The Washington Post со ссылкой на жителей украинской столицы. По их словам, они уже стали собирать «ядерные рюкзаки». В такие наборы включены одежда, радио, запасы воды, термобелье, газовая плита, рация, зарядное устройство, сухие корма, книги, а также йодные таблетки.

Издание пишет, что киевлянин по имени Сергей очень боится того, что переживет ядерный удар, но все равно в итоге умрет от голода. По этой причине он собрал «ядерный рюкзак», наполненный продовольствием, которого хватит примерно на неделю.

Житель украинской столицы Павел решил не останавливаться на сборе рюкзака. Он также оборудовал свой дом и рабочее место. Киевлянин очень обеспокоен тем, что его близкие, игнорирующие меры предосторожности, погибнут.

Местная жительница Наталья больше всего опасается разлуки с пятилетним сыном Мишей. Она объяснила ребенку, что важно идти в ближайшее укрытие, если звучат сирены. Мать собрала для мальчика специальную версию «ядерного рюкзака». В него положат еду, игрушку-трансформер и любимую книгу Миши «Мальчик, который жил с драконами».

The Washington Post отмечает, что киевляне стали испытывать страх перед ядерными ударами после заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Москва готова использовать для своей защиты все возможные средства.

Ранее глава государства сообщил на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Бишкеке, что фактором сдерживания является возможность защиты страны при помощи ядерного оружия. Путин отметил, что РФ регулярно проводит учения ядерных сил и ничего не скрывает. По его словам, при пуске ракет противника «сотни наших ракет» окажутся в воздухе, остановить их будет невозможно. Путин также подчеркнул, что у России на вооружении стоят гиперзвуковые системы, которых нет у США.

Глава государства также сообщил, что Вашингтон разрабатывает систему обезоруживающего удара, использование которой прописано в стратегии о превентивном ударе. В России, по его словам, действует стратегия ответно-встречного удара.