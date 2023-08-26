В США рассказали о панике Киева из-за ситуации под Харьковом Экс-разведчик Риттер: ВСУ не смогут удержать оборону на Купянском направлении

Фото: МО Украины

Украина может лишиться контроль над Купянском из-за неспособности ВСУ сдержать российское наступление, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Dialogue works. Он отметил, что украинская сторона также несет существенные потери. Риттер подчеркнул, что даже не смотря на это ВСУ не смогли пройти хорошо подготовленную российскую линию обороны, в результате чего они вынуждены отступать.

Украинская армия больше не способна проводить наступательные операции и не может удержать оборону возле Купянска, — сказал он.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Вооруженные силы России рассчитывают установить контроль над теми территориями, которые исконно считались русскими. В связи с этим он предположил, что ключевыми целями наступления ВС РФ в обозримом будущем станут Харьков и Запорожье.

При этом он не стал делать прогнозов относительно сроков операции. Как полагает Матвийчук, это будет зависеть от ситуации на линии боевого соприкосновения.

Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявлял, что для Киева потеря контроля над Харьковом стала практически неизбежной. Траты на усиление обороны он назвал бессмысленными, так как в распоряжении украинской армии все равно нет ресурсов для эффективного сдерживания натиска.

Американский аналитик Стивен Брайен, в свою очередь утверждал, что ВСУ совсем скоро могут потерять контроль над Купянском, который крайне необходим украинской армии для переброски на передовую боеприпасов.