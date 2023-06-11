В США рассказали о печальной новости для Зеленского Экс-сотрудник Пентагона Брайен заявил, что Зеленский узнал неприятную новость о больших потерях ВСУ

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский получил неприятную новость о больших потерях ВСУ в живой силе и технике при попытках наступлений в Запорожской области, написал американский журналист, бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен в своей колонке на платформе Substack. По его информации, украинская сторона лишилась радара Hensoldt TRIMBLE-4D AAS, части системы ПВО Iris-T, танков AMX-10 и Leopard.

Без сомнения, Зеленский получил новость, которую не хотел слышать, поскольку украинское наступление идет не очень хорошо, а украинская армия понесла большие потери, — написал Брайен.

Он добавил, что система ПВО Iris-T и радар Hensoldt TRIMBLE-4D AAS были критически важны для ВСУ. Лишив украинскую сторону их, ВС РФ получили господство в воздухе.

Брайен отметил, что российские силы не удалось отбросить «пожалуй, лучшей» в ВСУ 47-й механизированной бригаде, обученной в странах НАТО и оснащенной современным оборудованием и техникой. По его словам, остается неясным, какой общий ущерб был нанесен этой бригаде, «но другие подразделения были разгромлены настолько, что некоторые батальоны отказались сражаться».

Ранее бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы России уничтожат украинских военных во время контрнаступательных операций ВСУ. Он подчеркнул, что украинские солдаты неспособны пробить оборону ВС России и ВСУ потерпят поражение на абсолютно любом участке движения.