В США рассказали о больших потерях ВСУ под Артемовском WSJ: ВСУ потеряли под Артемовском наиболее подготовленные подразделения

ВСУ потеряли под Артемовском наиболее подготовленных военных, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на украинское командование. По данным издания, украинская армия в боях за город лишилась целые подразделения опытных солдат.

Офицеры в некоторых других бригадах говорят, что уничтожены несколько подразделений. В том числе некоторые из наиболее подготовленных были разгромлены в ходе боев в районе Артемовска в последние месяцы, — передает издание.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала сообщение своего руководителя Евгения Пригожина, в котором тот заявил, что Артемовск фактически окружен российскими войсками. Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом дать возможность уйти из города старикам и детям, воюющим на стороне ВСУ.

После этого глава подразделения ВСУ Мадьяр заявил, что украинское командование дало ему срочный приказ отводить войска из Артемовска. Он отметил, что войска пробыли в городе 110 дней, после чего было принято решение об их отводе. Новое место дислокации «Птиц Мадьяра» он не назвал.

Позднее о подобном приказе рассказал и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко. Перевод в другое место он расценил как мелкую политическую месть.