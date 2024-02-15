В США рассказали, когда Россия согласится на мир с Украиной Фриман: Москва продиктует условия мира после утраты Киевом выхода к Черному морю

Фото: МО РФ

Москва продиктует Киеву условия мирного соглашения, когда Украина лишится выхода к Черному морю, считает экс-помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности и американской дипломатии Час Фриман. Своим мнением он поделился с ведущим YouTube-канала Duran. Кроме того, по его словам, Европе нужно обсудить «новую архитектуру безопасности» в регионе.

Мы столкнемся с теми требованиями, которые [президент РФ] Владимир Путин изначально и выдвигал: нейтральный статус Украины, защита русскоязычного населения, теперь уже под покровительством России, — сказал он.

Ранее экс-председатель военного комитета НАТО генерал Харальд Куят заявил, что Путин готов будет пойти на переговоры о мире с Украиной, когда Запад откажется ее поддерживать. Такой вывод он сделал из интервью главы государства с американским журналистом Такером Карлсоном.

До этого Reuters со ссылкой на российские источники сообщал, что США после контактов с посредниками отвергли предложение России о прекращении огня на территории Украины с целью заморозить конфликт. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал понять, что со стороны РФ соответствующих инициатив не поступало вообще.