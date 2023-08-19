В США рассказали, что Россия устроила ВСУ в тылу Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия успешно уничтожает объекты ВСУ в тылу

Фото: МО РФ

Штурмовик Су-25СМ ВКС России в зоне специальной военной операции

Российские военные успешно уничтожают технику и личный состав ВСУ еще до переброски на передовую, сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире U.S. Tour of Duty. По его мнению, удары по объектам военной инфраструктуры наносят большой урон Киеву. Он добавил, что российские военные также массово выводят из строя украинских систем ПВО и доминируют в воздухе.

Российская армия может наносить удары вглубь территории Украины. <...> ВСУ несут большие потери еще до того, как отправляются на фронт, — сказал Риттер.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что украинская армия готовится к генеральному сражению с Россией на Запорожском направлении. Он отметил, что на передовую будут отправлены самые боеспособные части ВСУ, а также множество единиц западной техники. При этом эксперт считает, что российские войска непременно остановят украинское контрнаступление. По мнению Матвийчука, бойцам ВСУ не помогут даже 14 танков Challenger.

До этого Министерство обороны России сообщило, что ВСУ потеряли до 195 человек при попытке атаковать в районе населенного пункта Работино. В ведомстве уточнили, что российские силы отразили две атаки украинских военных.