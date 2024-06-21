В США рассказали, как украинцы прячутся от мобилизации NYT: многие украинцы не выходят из дома, опасаясь мобилизации

Фото: МО Украины

Многие украинские мужчины всеми силами пытаются избежать мобилизации, поскольку опасаются, что отправка на фронт станет для них билетом в один конец, пишет американское издание The New York Times со ссылкой на рассказы десятков граждан Украины. Отмечается, что из-за этого украинцы даже стараются не покидать дома.

По данным авторов публикации, мужчины в стране запираются в квартирах, полагаясь лишь на сервисы по доставке еды. Кроме этого, при себе они имеют средства экстренного оповещения на случай, если их насильно схватят сотрудники военкоматов.

Теперь, когда офицеры прочесывают города страны в поисках мужчин призывного возраста, которым сейчас от 25 до 60 лет, многие люди скрываются, опасаясь, что призыв на военную службу является билетом в один конец на линию фронта, — пишут журналисты.

По словам опрошенных украинцев, они прячутся от мобилизации из-за страха погибнуть в ходе боевых действий. Некоторые также отмечают недостаточную подготовку украинских мобилизованных перед отправкой на фронт. Один из собеседников заявил, что для того, чтобы его насильно не забрали на призывной пункт, по улице он передвигается исключительно на такси.

Ранее сообщалось, что в Верховной раде Украины допустили принятие закона о демобилизации военных. По словам главы профильного комитета Романа Костенко, с текущими темпами призыва это возможно в октябре. Парламентарий отметил, что в Генштабе ВСУ довольны темпами мобилизации и количество мобилизованных превышает ожидания.